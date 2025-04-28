ما حكم الحج لتارك الصلاة؟.. أمين الفتوى: بشرى وبداية خير

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم من لا يصلي واراد أداء فريضة الحج، وذلك ردا على سؤال تلقاه حول جواز الحج لمن لا يصلي مطلقًا لا في المسجد ولا في البيت.

وفي رده، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، قال أمين الفتوى: "هذا سؤال مهم جدًا.. ونؤكد أن الحج قد يكون بداية توبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أدى الإنسان الصلاة أثناء حجه، فهذه بشرى وبداية خير له بإذن الله".

وأضاف: "لا يجوز لنا أن نمنعه من أداء فريضة الحج أو أن نحكم عليه بالخروج من الإسلام ونقول له: لا تحج، لأن ترك الصلاة ذنب عظيم، لكنه لا يسقط عنه سائر الفرائض، بل ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله".

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الواجب أن يُشجع تارك الصلاة على أداء الحج، مع الدعوة له بأن يجعل من هذه الرحلة المباركة بداية لمداومته على الصلاة وسائر الفرائض، قائلا: "نقول له: حج، واتق الله، وليكن حجك بداية لطريق جديد من الطاعة والإنابة إلى الله عز وجل، واستمر بعد الحج على المحافظة على الصلاة وسائر أوامر الله".

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