7 أفعال تدخل صاحبها النار بدون حساب فاحذرها.. رمضان عبد المعز يوضحها

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الاسلامي، أن هناك 7 أفعال تدخل صاحبها النار بدون حساب، فاحذرها، مشيراً إلي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"اجتنبوا السبع الموبقات" أى الـ7 المهلكات اللى هيدخلوا صاحبهم جهنم، واحدة منهم كفيلة تدخله النار".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي ام سي": أن الـ 7 الموبقات هى" الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

وأوضح الداعية أن أكل الربا مصيبة سودا، حيث تعالى فى كتابه الكريم :" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".

تابع رمضان عبد المعز، سيدنا النبى قال :"إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا، الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ".