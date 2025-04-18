هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب - علي شبل:

بعد انتصاف شهر شوال المبارك، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حكم الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب.

وفي رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟، أجاب الأزهر للفتوى موضحًا أن صحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل.

وأضاف مركز الأزهر، في بيان فتواه، أنه يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الاثنين مثلًا.

وأشار إلى أنه عند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.. والله تعالى أعلى وأعلم.

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