"هل ينفع أصلي في مكان فيه أولاد؟".. فتاة تسأل وعلي جمعة يجيب

كتب- علي شبل:

"لو في مكان ومش متوفر فيه مسجد ينفع أصلي وفيه ولاد موجودين؟".. سؤال تلقاه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، خلال برنامجه "نور الدين والدنيا" المذاع على القناة الأولى، قال جمعة: “إحنا بنصلي في المطارات، وبنصلي أثناء التنقلات، وبنصلي في اللقاءات والمؤتمرات، في أي مكان كان، لكننا ننتقي المكان الأنسب، بحيث لا يكون هناك أناس كثر يمرون أمامنا ذهابًا وإيابًا، وخاصة بالنسبة للمرأة، فيُفضَّل أن تكون في مكان مناسب ولائق”.. مضيفًا "أما صلاة المرأة في المسجد، فلا بأس بها".

وفي سياق آخر، تلقى عضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، علي جمعة، سؤالًا من طالبة: "لو مفيش وقت للصلاة طول الوقت في السنة الدراسية.. هل ينقص من أجري في الصلاة؟".

وقال علي جمعة، إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء من غير خوف، ولا مطر؟، وكان ابن عباس فقيه الأمة وهذا حديث مشهور، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: أن النبي- عليه الصلاة والسلام- جمع بين المغرب، والعشاء، صلى ثمان جميعًا، وسبعًا جميعًا، المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر، وفي رواية مسلم زيادة: من غير خوف، ولا مطر، وفي رواية أخرى: ولا سفر.

وأضاف خلال برنامج “نور الدين والدنيا” المذاع على القناة الأولى، أنه يجوز التقديم والتأخير ساعيًا للحفاظ عن الصلاة وعدم تركها أو التقصير فيها، لأن الطبيب يجري عملية لمدة 6 ساعات فيجوز أن يصلي الضهر والعصر قبل الدخول للعمليات، أو الطالب الذي لديه محاضرات يجوز تأخير أو تقديم الصلاة، وهذا يعرفنا رحمة ربنا بنا. صلة بين العبد وربه.

وأكد علي جمعة، أن الصلاة عظيمة وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان لأنها صلة بين العبد وربه، فهي فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

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