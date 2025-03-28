علي جمعة: المساكنة زِنى وفاحشة واستحلالٌ لما حرَّم الله (فيديو)

كتب - علي شبل:

ضمن مناقشة قضايا تهم الشباب والمراهقين والإجابة عن أسئلتهم المثيرة، والمطروحة خلال لقائهم مع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة أمس من برنامجه "نور الدين والدنيا"، كشف جمعة عن حكم المساكنة، وهي علاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي.

أكد جمعة أن المساكنة- أي إقامة علاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج – هي زِنى وفاحشة، واستحلالٌ لما حرَّم الله تعالى.

ولفت جمعة إلى أن هناك من يرى أن المساكنة أمر طبيعي وعادي، ويتحدثون عنها ويدافعون عنها، ويرون أنه من الطبيعي أن تحدث خلال فترة الخطوبة كنوع من الضمان لعدم الانفصال.

وأكد جمعة أن الزنا لا يُحلِّله الزمان، مستشهدًا بقول سيدنا النبي ﷺ: «إنَّ الحلالَ بيِّن، وإنَّ الحرامَ بيِّن، وبينهما أمورٌ مُشتبهات».

وتابع: والسؤال هنا: هل يمكن أن يصبح ذلك حلالًا يومًا ما؟، ليقول جمعة: لن يكون الزنا، ولا الفاحشة، ولا الشذوذ، حلالًا أبدًا، فما حرَّمه الله لا يُبيحه تغيُّر الزمان، ولا تطوُّر المكان.

طالع:

نشرة الفتاوى| الأزهر يحسم جدل زكاة الفطر وأسئلة مثيرة عن الجن والشياطين.. و5 عبادات للنساء في العشر الأواخر

واقرأ أيضاً:

فيديو.. سعودي يستعرض كتاباً من 133 سنة يحدد الشهور الهجرية: "العيد الإثنين وسلملي على الفلكيين"

الأزهر للفتوى يحسم جدل زكاة الفطر: الأصل إخراجها طعاماً والقيمة تجوز