هل قوله تعالى "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" فيه تمييز ضد المرأة؟.. علي جمعة يرد

كتب- علي شبل:

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الشرع الشريف كرَّم المرأة كما كرَّم الرجل، فقال سبحانه وتعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، ولم يفرق بين ذكر وأنثى.

وخلال لقائه مع الشباب والأطفال للإجابة عن أسئلتهم المثيرة واستفساراتهم الدينية، في حلقة اليوم من برنامجه "نور الدين والدنيا"، والتي ناقشت قضية زينة المرأة، قال جمعة إنه في المجتمعات الذكورية، تُجعل المرأة وكأنها في المرتبة الثانية، بالرغم من أن النبي ﷺ قال: "النساء شقائق الرجال"، وبالرغم من قول الله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ".

وأضاف فضيلة المفتي الأسبق: لكن، هذه الدرجة ليست درجة تمييز ضد المرأة، بل هي مسؤولية إدارية داخل الأسرة، حيث كُلِّف الرجل بالإنفاق، والسعي، والرعاية، والحماية، فكان هو الأقرب للتعامل مع العالم الخارجي. إنها مسألة إدارة وليست تمييزًا في القيمة أو المكانة.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن الله سبحانه وتعالى كرَّم المرأة كما كرَّم الرجل، فقال: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، ولم يفرق بين ذكر وأنثى، مضيفا: لكن مع غياب الفهم الصحيح، واستغلال بعض العادات والتقاليد، قد يستخدم البعض القوة الجسدية أو المكانة الاجتماعية للسيطرة على المرأة وقهرها، وهو أمر يخالف شرع الله، وسيحاسب عليه يوم القيامة.

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