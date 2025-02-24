هل يجوز صلاة التراويح في المنزل وعدد ركعاتها؟.. داعية إسلامي يوضح

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد تركي، الداعية الإسلامي، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي التراويح في منزله، وخرج للصلاة في المسجد مرة أو مرتين أو ثلاثًا فقط، موضحًا أن حديثه ليس دعوة للناس لترك المساجد، وإنما لتشجيع الآباء على أداء التراويح في المنزل مع أبنائهم إذا تعذر الذهاب إلى المسجد، لما في ذلك من تعزيز للروح الإيمانية داخل الأسرة.

وأضاف تركي، خلال حواره ببرنامج" حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية" القاهرة والناس": أن مشاركة الأبناء في صلاة التراويح داخل المنزل، سواء بالإمامة أو الجماعة، تعزز من إحساسهم بالمسئولية وتقوي علاقتهم بالصلاة، مستشهدًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن صلاة التراويح في المسجد خشية أن تفرض على المسلمين، حتى أعادها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع الناس خلف الإمام أبي بن كعب.

وتابع أن أولويات التربية الدينية تبدأ بالفروض، حيث يجب تشجيع غير الملتزمين بالعبادات على أداء الصلوات المكتوبة أولًا قبل الحديث عن النوافل، موضحًا أن صلاة التراويح يمكن أن تؤدى بركعتين على الأقل، ولا حدّ لأعلاها، مؤكدًا على ضرورة عدم التدخل في عدد الركعات التي يختارها كل مسلم، سواء ثماني ركعات أو عشرين أو أكثر، فكل ذلك داخل في إطار التقرب إلى الله.