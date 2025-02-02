هبة عوف: ليلة لا يؤذن فيها للفجر هي نهاية الزمان عند طلوع الشمس من مغربها

كتب-محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الليلة التي لا يؤذن فيها لصلاة الفجر هي الليلة التي تسبق طلوع الشمس من مغربها، وهي إحدى العلامات الكبرى للساعة كما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة.

وأضافت عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن النبي ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا"(رواه البخاري ومسلم).

وأوضحت أستاذ التفسير أن ليل هذه الليلة سيكون طويلًا جدًا، حيث يُحبس ضوء الفجر، فلا يُؤذن لصلاة الصبح حتى تطلع الشمس من المغرب، وعندها يُغلق باب التوبة، فلا يُقبل إيمان من لم يكن مؤمنًا من قبل.

وشددت على أن هذه العلامة الكبرى تدعو الإنسان للاستعداد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، مشددة على ضرورة التوبة الدائمة والعمل الصالح في كل وقت.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى