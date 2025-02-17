الدكتورة هبة عوف: إنفاق الزوجة على بيت الزوجية ليس واجبًا عليها شرعًا

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن النفقة على البيت والأسرة واجب شرعي على الزوج، وليس على الزوجة، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: 34).

وأضافت عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن الزوجة غير ملزمة شرعًا بالإنفاق على بيت الزوجية من مالها الخاص، إلا إذا فعلت ذلك برضاها واختيارها، مشيرة إلى أن مشاركتها المالية تُعدّ نوعًا من التعاون والإحسان، وليس فرضًا عليها.

وأوضحت أن بعض الأزواج قد يعتبرون إنفاق الزوجة أمرًا طبيعيًا أو واجبًا عليها، وهذا غير صحيح شرعًا، بل الأصل أن الرجل هو المسؤول عن تأمين احتياجات الأسرة، وإذا رغبت الزوجة في المساهمة، فلها أجر الصدقة، ولكن لا يجوز إلزامها بذلك أو الضغط عليها.

وشددت على أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، والتعاون فيها مطلوب، لكن دون إجبار أحد الطرفين على ما ليس واجبًا عليه شرعًا.