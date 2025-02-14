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الشيخ أحمد خليل: صيام النصف من شعبان جائز ولو وافق يوم الجمعة

02:37 م الجمعة 14 فبراير 2025

الشيخ أحمد خليل

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كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن صيام يوم النصف من شعبان جائز شرعًا حتى لو وافق يوم الجمعة، موضحًا أن هذا اليوم من الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الصيام، اقتداءً بالنبي ﷺ الذي كان يكثر من الصيام في شعبان.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لا يشمل الحالات التي يكون فيها الصيام لمناسبة معينة، مثل صيام النصف من شعبان، أو إذا وافق صيامًا معتادًا للإنسان، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ استكمل صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضان، وما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ صيامًا منه في شعبان" (رواه البخاري ومسلم).

كما دعا الشيخ أحمد خليل المسلمين إلى اغتنام شعبان في الأعمال الصالحة، والاستعداد لشهر رمضان بالطاعات، مؤكدًا أن الصيام في هذا الشهر سنة نبوية عظيمة، وله أثر كبير في تهذيب النفس وتقوية الإيمان.

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