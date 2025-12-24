إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الأربعاء 24 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

03:29 م 24/12/2025

صلاة العشاء

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، في تمام الساعة 6:24 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر:

الفجر 5:15 ص

الشروق 6:48 ص

الظُّهْرِ 11:55 ص

العصر 2:42 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6:24 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنّا نلجأ إليك حين لا ملجأ ونستغيث بك حين لا مغيث ونرجوك حين تنقطع الرجاء… فكن لنا كما وعدت: قريبًا مجيبًا رحيمًا حليمًا…

اللهم اجعل لنا في كل لحظة دعاء وفي كل دعاء استجابة وفي كل استجابة فرجًا وفي كل فرج نعمة…

اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أخلص وإذا ناجاك خشع وإذا ابتُلي صبر وإذا رُزق شكر…

اللهم اجعلنا من أهل السكينة، وأهل الرضا، وأهل الحمد، وأهل القرب…

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

