بعد تريند "ذبح حيوان الحلوى".. عالمة أزهرية تحذر: حرام شرعًا

حذرت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذة ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، من مقلب ذبح الحلوى المصنوعة على هيئة وشكل الحيوانات المنزلية، بهدف تخويف الحيوان وإثارة الضحك بسبب ردود فعله، وهي ظاهرة تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وتقول العالمة الأزهرية: انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل ما يُعرف بترند “ذبح الحيوان الحلوى”، حيث يقوم بعض الأشخاص بصنع حيوان من الكيك أو الحلوى بشكل يحاكي القطة أو الكلب الحقيقي، ثم يضعونه أمام الحيوان الحقيقي ويقطعونه بسكين لإيهامه بأن شبيهه يُذبح أمامه، مما يسبب له الخوف والفزع.

وأوضحت د. روحية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الفعل مخالف لمقاصد الإسلام في الرفق بالحيوان، ويتنافى مع ما أمر به النبي ﷺ من الرحمة والإحسان إلى كل ذي روح، فقد قال ﷺ:" إن الله كتب الإحسان على كل شيء» (رواه مسلم. وكما ورد أيضا : " نهى رسول الله ﷺ أن يُتَّخذ شيء فيه الروح غرضًا» (رواه مسلم) ، وكذلك مخالف لما اتفق عليه الفقهاء في آداب الذبح بأن لا تذبح بهيمة أمام أختها.

وأضافت أستاذة الفقه، مسائلة: فإذا كان الإسلام قد نهى عن ذبح الحيوان أمام نظيره حتى لا يفزعه، فكيف يُستجاز أن يُروَّع حيوانٌ بمشهد تمثيلي يوهمه بقتل شبيهه ولو كان من الحلوى؟

وتؤكد: إن ذلك يدخل في باب الترويع المحظور شرعًا، وفيه اعتداء على غريزة الأمان التي أودعها الله في الحيوان، وتشجيع على اللهو بما فيه قسوة وتبلّد في الإحساس بالحياة.

وختمت الدكتورة روحية مصطفى: إذن يحرم هذا الفعل ولو على سبيل المزاح أو الترفيه، لما فيه من ترويعٍ للحيوان وإفسادٍ للرحمة في النفس البشرية، وينبغي تحذير الأطفال واليافعين من تقليده تحت مسمى “المقالب” أو “الترند”، لأن الإحسان إلى الحيوان عبادةٌ يؤجر عليها المسلم، كما أن إيذاءه بغير حقٍّ يُؤثم عليه وهذا من تمام حسن الشريعة واتصافها بالرحمة والاحسان ومكارم الأخلاق.. والله تعالى أعلى وأعلم.

