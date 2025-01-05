حقيقة فرعون موسى وهل كان مصريا؟.. الدكتور مصطفى محمود يكشف في فيديو نادر

كتب-محمد قادوس:

قال المفكر والفيلسوف والطبيب الدكتور مصطفى محمود، أن كل الأنبياء العبرانيين ابتداءً من يعقوب وأولاده وصولًا لموسى نزلوا مصر قبل عهد الأسرات، أي أيام الملوك الهكسوس، وفرعون الخروج هو الملك الهكسوس السادس.

وأضاف الدكتور مصطفي محمود في فيديو نادر له: أن هؤلاء الملوك كانوا عباد أوثان وكفار، إنما المصريون أنفسهم كانوا على توحيد خالص على الملة الإدريسية الحنيفي".

وأوضح: لما نزل سيدنا إدريس مصر و نزلت عليه الرسالة، هو أول من أدخل التوحيد في مصر، وكان ذلك قبل العبرانيين بأكثر من ألف سنة.

وبين: أن صحف إدريس هي التي توجد بالفعل،" كتاب الموتى، و متون الأهرام"، وبها أناشيد توحيد، مؤكدًا: أن المصريين كانوا على الملة الإدريسية الحنيفية، وكانوا موحدين عندما بدأ العبرانيون يدخلوا مصر.

وتابع: "عندما جاء موسى ودعا للتوحيد، كان يدعوا الهكسوس الكفار، وكان صراعه مع فرعون الخروج، موضحًا: فرعون الخروج لم يكن رمسيس أبدًا، بل كان سادس ملوك الهكسوس.

وأكد أن رسالة موسى كانت موجهة إلى الهكسوس الكفرة، وكان صراع موسى مع فرعون الخروج، وفرعون الخروج لم يكن رمسيس.

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