حكم من يملك المال والصحة ويؤخر الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي فى دار الإفتاء المصرية على سؤال:" حكم من يملك المال والصحة ويؤخر الحج؟

وقال أمين الفتوي هناك 3 أقوال ذكرها أهل العلم، فعند الإمام الشافعى الحج على التراخى، وهو قول عند الإمام أحمد والإمام أبى حنيفة والإمام مالك.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن هناك من قال ان الحج على الفور، والأمر منوط بالاستطاعة، فإذا ما استطاع الإنسان وجب عليه أن ينفذ أمر الله، وهو قول عند الحنابلة والإمام مالك وأبى حنيفة، واستدلوا ببعض الأحاديث منها :"تعجلوا الحد فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له، فإن البدن قد يمرض وإن الراحلة قد تضل"، وهو يعنى أنه على الإنسان المبادرة بما عليه.