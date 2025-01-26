بالفيديو| أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان لكن هذا الوقت أفضل

كتب- علي شبل:

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وهل يجوز ذلك شرعًا.

وفي رده، قال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان، ولكن الأفضل أن تخرج في الأيام الأخيرة من الشهر، خصوصًا في الأيام التي تسبق يوم العيد".

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تُغني زكاة الفطر الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، وبالتالي فإن إخراجها في آخر أيام رمضان يحقق هذا المقصد، حيث سيحتاج الفقراء للمساعدة بشكل أكبر في يوم العيد.

وأوضح عبدالسميع أن زكاة الفطر تظل صحيحة إذا تم دفعها في بداية الشهر، ولكن هذا لا يتحقق الهدف الكامل من إغناء الفقراء عن السؤال في العيد، مؤكدا أن زكاة الفطر يجب أن تخرج في أول ليلة من رمضان كي تكون قد دخلت ضمن الشهر المبارك.

ودعا أمين الفتوى إلى التزام السنة في إخراج زكاة الفطر في الوقت المناسب، ليتمكن الفقراء من الاستفادة منها في وقتها.

أهم 5 معلومات عن زكاة الفطر، وفق رأي جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف:

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.. يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

2- إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

وتأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

أما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فهو حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

3- ثلاثة أصناف لا يجب عليهم إخراج زكاة الفطر وهم:

- الفقير الذي لا يملك قوت يومه.

- الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

- الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

4- مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

5- أقارب لا تجوز عليهم زكاة الفطر ولا زكاة المال

لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

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