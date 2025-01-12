رمضان عبد المعز: نطمئن ونهدأ ونحيا بالقرآن والسنة

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا زكريا بلغ من الكبر عتيا وكانت إمرأته عاقرا فطلب من الله أن يهب له وليا يرثه ويرث من آلا يعقوب العلم والحكمة ويعتنى ببنى إسرائيل، وأن يمتعه بالرضا ويسعى لرضاك ويشعر بالسعادة.

وأضاف عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" دي إم سي": أن الله تعالى قال" يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ"، والحكمة تعني وضع الشيء فى موضعه، فتطمئن وتهدأ و نحيا بالقرآن والسنة.

ولفت الداعية إلى أن الله تعالى قال :"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، متسائلا: حد يكره الحياة الطيبة والهدوء والطمأنينة وراحة البال؟.

وأكد عبد المعز أن الله قال :" وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً"، فمن يقل غير ذلك فهو كاذب، لأن المسلم الصالح إذا بلغ 40 سنة قال ربى أوزعني أن أشكر نعمتك الذى أنعمت علي.