الإفتاء توضح حكم الدعاء في أول وآخر العام.. هل هو بدعة؟

كـتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الرأي الشرعي في الدعاء في أول وآخر العام، وهل يدخل في دائرة المباح، أم يعد من الأمور البدعية في الدين؛ حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الدعاء في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع.

وقالت اللجنة إنَّ تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة للعبادة -ومنه الدعاء- جائزٌ شرعًا، وتخصيص العبادة بوقت معين أمرٌ جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا". أخرجه البخاري، قال الحافظ ابن حجر، وغَيْره: "وفيه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة".

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