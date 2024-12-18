من استيقظ قبل الشروق بقليل هل يبدأ بصلاة الفجر أم السنة؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من إحدى السيدات تقول: «من استيقظ قبل الشروق بقليل.. هل يبدأ بأداء صلاة الفجر أم السنة؟».

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «أصلي، وياريت إن أنا لو اتوضيت بسرعة، وألحق تكبيرة الإحرام يعني أدركها قبل ما ييجي ميعاد الشروق يبقى كده لحقت الصبح حاضر».

وتابع وسام: «لو تكبيرة الإحرام كانت بعد دخول موعد الشروق يبقى كده صليت الصبح قضاء، لكن في الحالتين هصلي مش هستنى لحد ما تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ده خاص بوقت الكراهة، خاصة بالنافلة المطلقة أو النافلة التي لها سبب ولكن هذا السبب بعدها مثل صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، فسبب صلاة الاستخارة عشان أدعي ربنا، وبالتالي أقدم الصلاة للدعاء بعدها، ويدخل في الكراهة، ونفس الأمر في صلاة الحاجة».

وواصل: «صلاة الفريضة لا تدخل في الكراهة ويمكن تأديتها، أو نافلة سببها سابق مثل تحية المسجد أو ركعتي الوضوء لا يدخلوا في الكراهة».

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