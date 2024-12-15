أستاذ بالأزهر: التوكل عبادة تتجلى فيها وسطية الإسلام

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عاصم عبد القادر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الأخذ بالأسباب إنما هو جزء أصيل من مفهوم التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي لا يصح إلا به، مؤكدا أن التوكل عبادة تتجلى فيها وسطية الإسلام، حيث إن التوكل هو وسط بين طرفي نقيد مذمومين.

وأضاف عبد القادر، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع على قناة" الناس": أن التوكل هو وسط بين طرفين نقيد بين اللامبالاة والتواكل والاعتقاد في الأسباب والأخذ بها، مشيرًا إلى أن المتوكل الحق هو الذي يأخذ بالأسباب و متعلق برب الأسباب.

وأوضح الأستاذ بالأزهر، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين ويأخذ بالأسباب بينما يعتمد على الله.