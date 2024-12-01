المفتي السابق: يوجه نصائح للمقبلين على الزواج.. لحياة هانئة ومستقرة

كتب-محمد قادوس:

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، ضرورة فهم تفاصيل العلاقة بين الزوجين قبل دخول البيت والحدود الشرعية وكيفية مواجهة إدارة البيت ومواجهة الأزمات وترتيب البيت وكيف يدار الوقت في البيت وترتيب الأولويات والنفقة الزوجية.

وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج "بيان الناس"، المذاع على قناة الناس، أن القرآن الكريم يضبطنا في مسألة النفقة الزوجية والوسط هو الأفضل في كل شيء ويحتاج ترتيب أولويات دائما.

وقال المفتي السابق أن كل هذا يحتاج مننا ندرب عليه الزوجين قبل دخول البيت واحنا مع فكرة دورات المقبلين على الزواج وهي موجود في مؤسسات دينية مسلمة ومسيحية.

وأوضح علام أننا في مساحة واسعة للتعريف بأمور الزواج ونحتاج تدريب ما يقرب من مليون شخص مقبلين على الزواج، مشيرًا إلى الإعلام وقال عليه دور كبير لتوعية المقبلين على الزواج وفي ملفات مختلفة، وبعد انتهاء الدورات وفهم العلاقة الزوجية والأحكام المحيطة بها نحتاج تدارك المشكلات التي ممكن تحدث أثناء الحياة الزوجية.

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