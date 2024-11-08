عالم أزهري يكشف عن آداب تلاوة القرآن الكريم: ثوابها عند الله عظيم

كتب - علي شبل:

ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، استاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أجاب عنه موضحا آداب تلاوة القرآن الكريم وثوابها.

يؤكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن تلاوة القرآن من أجل العبادات وأسمى الطاعات وأفضل القربات ثوابها عند الله عظيم وأجرها كبير واستشهد بقول ربنا رب السماوات والأراضين: (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور).

وقول حبيب الحق وأفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة)٠

وأضاف لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن للتلاوة حتى تثمر ثمرتها وتحقق نتيجتها عند التالي، آداباً كثيرة نقتصر منها على ما يلي:

1- يستحب الوضوء لقراءة القرآن واستحباب الوضوء حينئذ إذا كان يقرأ من حفظه أما إذا كان يقرأ من كتاب الله فيكون الوضوء واجبا عند الجمهور من أهل العلم قال سيدنا محمد رسول الله :( إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر)٠

2- أن يجلس القارئ عند تلاوته القرآن مستقبلا القبلة إن أمكن وسهل له المكان ذلك في خشوع ووقار مطرقا رأسه مسوكا فاه أي مستعملا السواك ومطهرا إياه، روى ابن ماجه عن علي موقوفا (إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها السواك )٠

3- يسن أن يتعود قارئ القرآن عند القراءة لقول الحق سبحانه: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)٠

4- من آداب التلاوة محافظة التالي على قراءة البسملة أول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة براءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر) أي لا بركة فيه٠

5- يسن الترتيل في قراءة القرآن قال الرحيم الرحمن آمرا رسوله الإنسان: (ورتل اللقرآن ترتيلا)٠

ولفت العالم الأزهري الى أن هذا غيض من فيض ورشفة من بحر آداب تلاوة القرآن الكريم التي منها القراءة بفهم وتدبر قال تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)٠

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