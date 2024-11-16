الشيخ أحمد خليل: من يسب الدهر آثم

كتب- محمد قادوس:

حذر الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، من سب الدهر لأن من يفعل يعتبر آثم وعاصٍ، لأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله لا يستحق السب، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: "يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"، رواه البخاري ومسلم.



وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال تصريحات لمصراوي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في مجريات الأمور ويصرف الليل والنهار.

وأضاف أن الإيمان بالقدر خيره وشره هو من أركان الإيمان، مستدلاً بقول النبي ﷺ: "وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره"، مؤكدا أن كل ما يحدث في الحياة هو بعلم الله وتقديره، فهو سبحانه يقدر السعادة والشقاء، وقد يخفى على الناس وجه الحكمة في بعض الأمور.

وأشار إلى أن العرب في الجاهلية كانوا ينسبون المصائب والمكاره إلى الدهر، غير مدركين أن الله وحده هو المدبر والمصرف لكل الأمور. واستشهد بقول الله تعالى: "وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ"، مبينًا أن الله يختبر الإيمان في قلوب عباده، وعليه فإن على الإنسان أن يتقبل قدر الله ويفوض أمره لله.

وختم قائلاً: "على المسلم أن يصبر ويحتسب ليحصل على الأجر والثواب من الله تعالى، فإن الاعتراض على قدر الله قد يؤدي إلى العقوبة، بينما الصبر والرضا يرفعان الدرجات ويزيدان الأجر".