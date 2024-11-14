داعية يوضح حكم استعمال جوزة الطيب؟

كتب-محمد قادوس:

حكم استعمال جوزة الطيب؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا، ولا حرج فيه، طالما أنها بالقدر القليل، فجمهور العلماء على حرمة استعمال القليل منها والكثير.

أما عن حكمها فقد اختلفت آراء العلماء فيها إلى قولين:

وذهب آخرون إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كانت مغمورة مع غيرها من المواد.

قال ابن حجر الهيتمي عن جوزة الطيب: عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفت الآراء في حلها وحرمتها طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلِّديهم بتحريم أكل جوزة الطيب.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن محصل الجواب،- كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد - أنها مسكرة، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة، وكل ذلك إفساد للعقل، فهي حرام على كل حال" انتهى. انظر: " الزواجر عن اقتراف الكبائر".

والخلاصة فإنه لا حرج في استعمال " جوزة الطيب " في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير".

ولا مانع من استعمال القليل منها لإصلاح الطعام وإعطائه نكها بسيطة،‏ ويحرم الكثير ‏؛‏ لأنها مخدِّرة.

والأحوط هو القول بمنعها ولو كانت مخلوطة مع غيرها وبنسبة قليلة، و"ما أسكر كثيره فقليله حرام".

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