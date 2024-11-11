دار الإفتاء توضح حكم تصرف الأب في أملاكه قبل الوفاة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الشرع في حق الأب بالتصرف في ممتلكاته قبل وفاته، وتحديداً فيما يتعلق بتأثير هذا التصرف على حقوق الورثة.

خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أكد الدكتور فخر أن الإسلام يعطي للأفراد حرية التصرف في أموالهم، ولكن هذه الحرية مقيدة بضوابط شرعية، فمن حق الشخص أن يتصرف في ماله كما يشاء، ولكن عليه أن يكون مدركًا لمسؤوليته أمام الله عن هذا التصرف.

وأوضح أن التصرف في الميراث قبل الوفاة يجب أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للأب أن يحرم أحد ورثته من حقه الشرعي في الميراث، فالشريعة الإسلامية قد حددت نصيب كل وارث، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه الحدود.

وأشار إلى أن كتابة جميع الممتلكات لأحد الورثة دون الآخرين يعد تعطيلًا لأحكام الميراث، وهو أمر غير جائز شرعًا، ولذلك، يجب أن يكون أي تصرف في الميراث مبنيًا على مبرر شرعي واضح، وأن يكون هناك مستند يثبت هذا المبرر.