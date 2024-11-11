الشيخ أحمد خليل: قول 'صدق الله العظيم' بعد قراءة القرآن جائز

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن قول "صدق الله العظيم" بعد تلاوة القرآن الكريم ليس من السنة النبوية الشريفة، ولكنه جائز ولا حرج فيه، موضحا أن هناك آيات قرآنية تشير إلى قول "صدق الله" بشكل صريح، مثل قوله تعالى: "قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (آل عمران: 95)، حيث أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول "صدق الله" في هذا السياق.

وأشار الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن العلماء اختلفوا في حكم قول "صدق الله العظيم" بعد تلاوة القرآن، فبينما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد كل تلاوة بشكل ثابت، فإن قولها لا يتعارض مع الشريعة، وتعتبر من باب التأكيد على صدق ما جاء في القرآن الكريم.

وأوضح أن الأهم في تلاوة القرآن هو الإيمان بما جاء فيه والتدبر في معانيه والعمل بما في آياته، مشيرًا إلى أن التركيز على المعاني هو أولى من العادات التي قد تطرأ على القراءة مثل قول "صدق الله العظيم".

وأكد خليل أن قول "صدق الله العظيم" بعد التلاوة يعتبر أمرًا جائزًا، ولكن لا يُعد فرضًا أو واجبًا، وأن الأهم هو التصديق الكامل والعمل بما جاء في القرآن الكريم.

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