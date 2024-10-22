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أخرج من بيتي قبل صلاة الفجر.. فمتى أصلي؟.. الإفتاء توضح

11:12 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب- علي شبل:

أخرج من بيتي قبل صلاة الفجر.. فمتى أصلي؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه مع إتيانه بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.

وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها في مكانه بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان؛ حفاظًا على وقتها، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو قضاءها إذا خرج الوقت بكامل الشروط والأركان.

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صلاة الفجر دار الإفتاء المصرية لجنة الفتوى شروط الصلاة وأركانها
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