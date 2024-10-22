فيديو.. سائلة: زوجي يخونني من 11 سنة.. وعضو الأزهر للفتوى تنصحها

كتب-محمد قادوس:

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة، تقول:" متزوجة منذ 11 عامًا، واكتشفت إن زوجي على علاقات مع سيدات أخريات ويقول لهن إنه مطلقني اتصرف ازاي؟

وقالت عضو مركز الأزهر للفتوى، في ردها إن ما تمر به السيدة هو موقف صعب يتطلب الحكمة والتروي، موضحة أن هذه السيدة، التي كانت متزوجة منذ 11 عامًا، قد اكتشفت وجود علاقات غير شرعية لزوجها عبر رسائل الهاتف المحمول.

وأضافت إبراهيم خلال حوارها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس" على السيدة أن تتعامل مع الموقف بطريقة حكيمة، حيث إنه من الخطأ أن تتجسس أو تحاول التواصل مع النساء اللواتي يتحدث معهن زوجها، لأن ذلك قد يوسع الفجوة بينهما، مشيرة إلى أن هذا التصرف قد يكون مدفوعًا من وساوس الشيطان، الذي يسعى لزرع الفتنة بين الزوجين.

وأكدت قائلة: يجب أن تبحث السيدة عن أسباب خيانة زوجها، وأن تجلس معه بصراحة لتناقش الأمور التي قد تكون وراء تصرفاته، وما إذا كانت هناك أي قصور في العلاقة، ولا يجب أن تتعامل مع الأمر بطريقة عاطفية بل يجب أن تتبع نهجًا عقلانيًا، فالتواصل الصريح هو المفتاح لحل هذه المشكلات.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح