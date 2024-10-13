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هل يجوز إخراج الصدقة بنية تحصيل أمرٍ دنيوي؟.. تعرف على رد مجدي عاشور

06:43 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور مجدي عاشور

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كـتب- علي شبل:

تحت عنوان "دقيقة فقهية" تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: ما حكم التصرف في معاش الوالد المصاب بـ«ألزهايمر»؟ وهل يجوز أخذ الفائض بعد نفقاته؟

في رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: نعم.. يجوز.

وأضاف أن إخراج الصدقة لتحصيل أمر دنيوي مباح، كشفاء مريض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ».

وتابع عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ويقاس على الشفاء من المرض كل غرض دنيوي مباح، كالنجاح وإصلاح الأولاد والزوجة أو الزوج وتقوية البدن أو الذاكرة .. وكذلك تيسير الأمور ، ولكن ينبغي مع هذا كله الأخذ بالأسباب، وأن تقترن الصدقة بالنية لله تعالى.. والله أعلم.

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الدكتور مجدي عاشور دار الإفتاء المصرية حكم التصرف في معاش الوالد المصاب بألزهايمر
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