تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المواطنين، قال فيه: "أنا بحب مراتي لكن بصراحة مش زوج مثالي، ساعات بحس بالملل والزَهق والفتور وحتى النفور، خاصة لما بشوف ستات تانيين في محيطي، أنا مش خاين بس نفسي أعيش حياة زوجية مستقرة وسعيدة، أعمل إيه؟".

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "اعمل ايه"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو عدم الرضا بما قسمه الله للإنسان، وعدم غض البصر عن ما عند الآخرين، مؤكدًا أن هذا السلوك يؤدي إلى شعور دائم بعدم الرضا وعدم السعادة.

وأكد عثمان أن سر السعادة الزوجية يكمن في تقدير النعم الموجودة لدى الزوجة، وعدم مقارنة حياتها بالآخرين، والتركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقة الزوجية، فقال: "احنا محتاجين نتعلم نبص في الطبق بتاعنا ونرضى بما قسم الله لنا، وقتها هيلاقي السعادة والرضا والسكينة في حياتنا".

وأضاف أمين الفتوى أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى تحقيق استقرار الحياة الزوجية، ويجعل الإنسان أكثر قدرة على التعامل مع تحديات الحياة اليومية بصبر ورضا، موضحًا أن الرضا بالقسمة الإلهية وتقدير النعم التي وهبها الله للإنسان هو الطريق الأمثل لحياة زوجية سعيدة ومستقرة، وهو ما ينصح به كل زوج يسعى للحفاظ على علاقته بزوجته وتحقيق السعادة الحقيقية.

اقرأ أيضًا:

ما حكم صيام المرأة في رمضان دون قضاء الأيام الفائتة؟ داعية يجيب





لم أتم ختمتي للقرآن ودخل رمضان فهل أبدأ من جديد؟.. أمين الفتوى ينصح (فيديو)



