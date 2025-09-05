كتب - علي شبل:

كشف الداعية الشيخ عبدالله الأزهري، الباحث في العلوم الإسلامية، عن سبب عدم دفن الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على لمدة 3 أيام بعد وفاته.

كان الداعية الإسلامي تلقى سؤالا يقول صاحبه: إيه سبب عدم دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 أيام؟، ليفسر الموقف الأليم قائلًا: عشان الصحابة مكانوش عارفين يغسّلوا النبي ﷺ ولا لأ، دا ربنا قال فيه "وثيابك فطهر".. طيب ولو غسّلناه هنجرده من ثيابه وعورته تنكشف ولا لأ؟.. وهل ينفع ندفنه ونحط عليه التراب ولا لأ؟

وأضاف الأزهري، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، موضحًا أن الصحابة "مكانوش عارفين يدفنوه في غرفته في المسجد ولا في البقيع.. مستتغرب ليه؟!.. الصحابة أول مرة يشوفوا رسول نبي بيفارق الحياة قدامهم، مش زي بني إسـرائيل.. بني إسرائيل مات بين إيديهم أكثر من نبي فكانوا عارفين، لكن الصحابة أول مرة يقعوا في الموقف ده!".

وتابع الداعية والباحث الإسلامي:" كل دي كانت أسباب تخليهم قاعدين ثلاثة أيام في حَيص بَيص، ومنتظرين أي إشارة توجههم... ثم سمعوا صوتا يناديهم من خلف الحجرة يقول لهم: غسلوا رسول الله في ثيابه، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، يعني: من قطن، ليس فيها قميص، ولا عمامة".

وأضاف الأزهري:" ثم صلى عليه جبريل والملائكة، ثم صلى عليه الناس فرادى بدون إمام.. كل واحد منهم يدخل يصلي عليه ثم يدخل الآخر، ثم دخلت النساء، ثم الأطفال وهكذا.. ثم دفنوه في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها..".

وختم موضحًا أن" كل الأسباب دي أخدت وقت طويل جدا، لذلك تأخروا في دفنه".

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل