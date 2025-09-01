إعلان

"احكي لأولادك عنها".. عمرو خالد يحدد 5 أسباب للاحتفال بمولد النبي

06:12 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

عمرو خالد

كتب - علي شبل:

كشف الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد عمرو 5 أسباب للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ناصحا الآباء والأمهات بأن يحكوا لأولادهم عنها.

وحدد خالد، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس 5 أسباب للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي:

1- كان رسول اللهﷺيحتفل بيوم مولده الشريف بصيام كل يوم اثنين.

2- لما سئل النبىﷺلماذا تصوم يوم الاثنين فقال: "ذلك يوم ولدت فيه".

3- أكرم الله نبيه بجعل يوم مولده هو يوم هجرته يوم الاثنين ويجعل شهر ميلاده هو شهر هجرته شهر ربيع الأول.

4- كان التابعين يجمعون الناس يوم مولد النبىﷺ يحكون لهم سيرته.

5- كان أهل مصر والشام يصنعون الحلوى للأطفال تحبيبًا لهم فى يوم مولد النبى ﷺ.

