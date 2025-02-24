لماذا الأنبياء معصومون؟.. أبو اليزيد سلامة يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الملائكة لا يمكن أن يعصوا الله سبحانه وتعالى، موضحا أن العصمة التي يتمتع بها الملائكة تختلف عن العصمة التي تمتع بها الأنبياء.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "قبس من علوم الشريعة"، المذاع على قناة" الناس": أن الملائكة قد خُلِقوا من النور، وبالتالي لم تُركب فيهم الشهوات التي قد تدفعهم للمعصية، فهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهم دائمًا في طاعة لله عز وجل، كما ورد في القرآن الكريم في سورة التحريم، الله سبحانه وتعالى قال: 'لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون'".

وأشار إلى أن العصمة لدى الأنبياء تختلف، فقد خلق الله فيهم الشهوات، مما يتيح لهم إمكانية المعصية، ولكن الله عصمهم من الوقوع فيها، لافتا إلى أنه إذا وقع النبي في المعصية، لكانت تلك المعصية سنة للناس، لذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى من كل ما يُمكن أن يُفسد رسالتهم.

وعن خلق الملائكة، ذكر الدكتور سلامة أن الملائكة خُلِقوا من النور، بناءً على ما ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن الجن خُلقوا من نار، والإنسان خُلق من طين.



