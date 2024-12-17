أحمد كريمة يكشف علامات الساعة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك علامات للساعة، والله قال في الآية 18 من سورة محمد:" فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا" وأيضًا مبعث النبى صلى الله عليه وسلم نفسه، فمعبثه عليه السلام علامة من علامات الساعة حتى يتنبه الإنسان دائما بأن الساعة قد قربت فيستعد.

وقال أستاذ الشريعة الإسلامية، إن من علامات الساعة أيضًا، نصر الروم على الفرس، وهذا حدث، و منازعة غرمان بني أميه على الحكم وهذا حدث، وخروج الدواعش.



وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام" المذاع عبر قناة"الشمس": أن غربة الإسلام من علامات الساعة أيضًا وخروج المهدي، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، وخروج ليأجوج ومأجوج.