أستاذ بالأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية

كتب- محمد قادوس:

علق الدكتور أحمد نبوي استاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، على إطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب صحيح الامام البخاري، قائلا" صحيح البخاري يمثل الركن الأول من أركان السنة النبوية لقيمة صحيح البخاري وليس شخصه، وهو عمل صحيح البخاري وعمل كتب أخرى وغيره من الكتب لم ينال القيمة الكبيرة".

وقال أستاذ الحديث، أن الدين قائم على القرآن والسنة النبوية، وصحيح البخاري يمثل جزءا مهما وأساسيا من الأحاديث التي نطق بها النبي.

وأضاف نبوي، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة" الحياة": أن عدد الأحاديث التي نقلها يتخطى 7 آلاف حديث وكل الاحاديث الموجودة في صحيح البخاري مشتركة مع كتب حديث أخرى باستثناء حديث واحد فقط.

وأوضح الأستاذ بالأزهر، أن المنهجية التي اعتمدها الإمام البخاري في كتابه هي منهجية فريدة تقدم بها للأمة ومن بعده انتقادها العلماء ونظروا فيها حوالي 300 و400 سنة من الأخذ والرد والانتقاد ووصلوا في النهاية إلى أن هذه المنهجية صحيحة، مؤكدا أن البخاري محق في نقل الاحاديث ومحقة الثبوت للنبي، مؤكدا أن الأزمة في فهم النصوص وليس في النصوص.