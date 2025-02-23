أمين الفتوى يكشف عن شروط أداء العمرة وحكم شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن شروط أداء العمرة وحكم شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء. أوضح فخر أن أداء العمرة له شروط أساسية يجب توافرها حتى تكون صحيحة، موضحا أن أولها عقد النية الخالصة لله تعالى، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون نفقات السفر من مال حلال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الإحرام يجب أن يكون من الميقات المحدد شرعا، أو قبله بقليل، مشيرا إلى أن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، وهو ركن أساسي من مناسك العمرة، مشددا على أهمية صلاة ركعتين بعد الطواف، ويفضل أن تكونا عند مقام إبراهيم، وإن تعذّر ففي أي مكان داخل الحرم.

وأشار إلى أن شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة، يليه السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بحيث يكون الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، والعودة شوط آخر.

وأوضح «فخر» أن التحلل من الإحرام يكون بقص الشعر أو حلقه، ويكون المعتمر بذلك قد أتمّ عمرته بشكل صحيح، وفق الأحكام الشرعية.



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