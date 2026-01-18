إعلان

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة في مساعدة الغارمين والفئات الأكثر احتياجًا؟.. الإفتاء توضح

كتب- محمد قادوس:

07:33 م 18/01/2026

أموال الزكاة والصدقات

هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه يجوز شرعًا تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.

وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أخرجه مسلم.

زكاة المال مساعدة الغارمين

