كتب- علي شبل:

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أن قراءة القرآن والاستماع إليه قَبلَ أذان الفجر أو الجمعة أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله والاستماع له والإنصات إليه مُطْلَقًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن اجتماعَ الناس على سَمَاعِ القرآن أمر حَسَنٌ يَجمَعُ الناس على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداءِ شعائرِ الصلاةِ ولا إثم فيه ولا بدعة، بشرط عدم التسبب في مضايقة الناس بِعُلُوِّ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ، مع ضرورة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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