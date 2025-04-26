أمين الفتوى: بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة ومنع الرجل زوجته من زيارة أهلها حرام شرعًا (فيديو)

كتب - علي شبل:

أكد الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بر الوالدين يُعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.، قائلًا إن بر الوالدين هو أقرب طريق إلى الجنة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، مع الإعلامية زينب سعد الدين عبر قناة الناس، أن الزواج لا يجب أن يمنع عن بر الوالدين، مشيرًا إلى أهمية الزيارة الدائمة إلى الوالدين، وتقديم الهدايا لهما، فضلًا عن الاتصال الدائم معهما.

وأضاف أن الزوج له دور رئيسي في هذا الأمر، حيث يجب أن يحث زوجته دائمًا على بر والديها، وتقديم لهما كل ما يحتاجان إليه، مشددًا على حرمانية منع الزوج لزوجته عن زيارة ذويها.



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