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أهل زوجي أهانوني وغلطوا فيا وهو في صفهم.. أعمل إيه؟.. داعية يُجيب

11:46 ص السبت 26 أكتوبر 2024

الشيخ مصطفى عبدالسلام

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كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الاسلامي، على سؤال سيدة تقول،" أهل زوجي غلطوا فيا، وأنا مع حماتي كويسة ومش بأثر معاها في حاجة، وبشتغل وبساعد جوزي، وبنت بنتها شتمتني لأني منعتها من الخروج في وقت متأخر ولم يكن هناك أحد موجود، وأخطأ أخ زوجي في حقي وأهانوني ولم يفعلوا أي اعتبار لزوجي بل حرضوه على أن يطلقني وجوزي في صفهم بسبب أنه أخطأ في الفهم، وإحنا مقاطعين بعض من العيد الكبير، لكن ابني مقطعتوش عنهم، أنا مظلومة أراضيهم إزاي وهما غلطوا في حقي"؟.

وأجاب الداعية الاسلامي المشكلة لا تستدعي أن يكون هناك خلاف بهذا الشكل، فالسيدة لم تترك ابنتهم تخرج بلا ضابط أو رابط، وإذا خرجت وحدث لها شيء كانت ستلام، وهي فعلت هذا حفاظا على الفتاة، هل هذا هو جزائها.

وأضاف عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير"، المذاع عبر قناة" الحياة": كان على الأسرة أن تتعاطف مع السائلة، ناصحًا السائلة أن تقوم بمحاولات في الصلح، حتى وإن أخطأوا في حقها وخيركم الذي بدأ بالسلام.

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الشيخ مصطفى عبدالسلام الداعية الاسلامي برنامج الدنيا بخير
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