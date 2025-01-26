15 صورة لأقدم فندق في العالم- شكله لا يصدق

كتبت- أسماء مرسي:

في مدينة ياماناشي اليابانية، يعتبر فندق نيشياما أونسن كيونكان أقدم فندق في العالم، حيث يعود تاريخه إلى 1300 عام مضت، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

هذا الفندق الياباني التقليدي ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو تحفة معمارية يجذب الكثير من الزوار.

يقع الفندق في قلب مناظر طبيعية خلابة محاطا بالجبال، ويوفر للضيوف فرصة للاستمتاع بالهدوء والسكينة والاسترخاء في أحضان الطبيعة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة، والتزلج، واستكشاف المعالم الطبيعية المحيطة، وفقا لموقع "rakuten".

ضيافة يابانية أصيلة

لا يقتصر سحر هذا الفندق على موقعه الخلاب، بل يشمل أيضا الضيافة اليابانية الأصيلة التي يتميز بها، ففريق العمل يقدم لضيوفه تجربة لا تُنسى من خلال روح الضيافة اليابانية المعروفة باسم "أوموتيناشي"، والتي تتمثل في تقديم الخدمة بكل تفانٍ وإخلاص.

ويضم الفندق 35 غرفة ضيوف واسعة تطل على المناظر الطبيعية الخلابة، وتتميز بتصميمها الداخلي الخشبي الأنيق الذي يعكس الطراز الياباني التقليدي، كما يوفر مجموعة متنوعة من الحمامات الينابيع الحارة الداخلية والخارجية وهي "حمامات الصخور في الجبال"، التي لم تتوقف عن التدفق حتى يومنا هذا، كانت ولا تزال مفتاحا للاسترخاء والتجديد، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بفوائد المياه المعدنية.

مأكولات شهية

تعتبر المأكولات التي يقدمها الفندق تحفة فنية بحد ذاتها، حيث يتم استخدام أجود المكونات لإعداد أشهى الأطباق اليابانية التقليدية.

ويتمتع الفندق أيضا بموظفين يتقنون لغات مختلفة، مثل اللغة الإنجليزية.

وجهات سياحية

يقع الفندق بالقرب من العديد من الوجهات السياحية الشهيرة مثل جبل فوجي، ومنتزه جيجوكوداني للقردة، ومعبد زينكو-جي في ناجانو.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بزيارة المعالم الطبيعية المحلية مثل شلالات كينشين وشلالات هاجورومو شيرايتو.

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