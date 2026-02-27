إعلان

من هم الأبراج الأكثر حظًا مهنيًا خلال رمضان؟

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 27/02/2026 تعديل في 01:34 ص

الأبراج الفلكية

يشهد شهر رمضان أجواءً مختلفة تنعكس على الحالة النفسية والعملية للكثيرين، ويحمل لبعض الأبراج دفعة قوية على الصعيد المهني.

وفيما يلي أبرز الأبراج المرشحة لتحقيق تقدم لافت في العمل خلال هذا الشهروفق ما جاء في موقع "people".

برج الحمل

يستفيد مولود الحمل من طاقته العالية وقدرته على الحسم، ما يجعله قادرًا على اقتناص فرص مهنية مهمة وتحقيق إنجازات سريعة.

برج الثور

يحصد الثور نتائج جهوده السابقة، ويتلقى إشادة من الرؤساء أو فرصة لتحسين وضعه المالي بفضل التزامه وثباته.

برج العذراء

تزداد دقة العذراء وتركيزه خلال رمضان، ما يمنحه أفضلية في إنجاز المهام المعقدة وكسب ثقة المحيطين به في العمل.

برج العقرب

يحمل الشهر فرصًا مفاجئة للعقرب، سواء من خلال عرض جديد أو توسع في مسؤولياته يعزز مكانته المهنية.

برج الجدي

يواصل الجدي تقدمه بخطوات ثابتة، وقد يحقق مكاسب واضحة نتيجة تخطيطه الجيد وقدرته على إدارة الضغوط بكفاءة.

الأبراج ورمضان التوقعات المهنية الأبراج والعمل الأبراج الأكثر نجاحًا

