خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان

تتجاوز عزومات الشهر الكريم حدود الطعام والمائدة، لتصبح تجربة كاملة تتطلب شياكة وذوقا واهتماما بالضيوف.

وكشفت خبيرة الإتيكيت شيرين الألفي أسرار نجاح هذه العزومات، من اختيار الملابس المناسبة، إلى تنظيم الأطفال والهدايا، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي تضيف جوا من الراحة والبهجة لكل من يحضر المائدة.

وأكدت الألفي، خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة سي بي سي، أن أصول عزومات رمضان تتطلب اهتماما أكبر من مجرد إعداد الطعام، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو خروج جميع الضيوف وهم سعداء، بغض النظر عن كمية الأطباق أو نوعيتها.

وشددت على ضرورة مراعاة الأطفال خلال العزومة لتجنب وقوعهم في مواقف محرجة أو إحداث فوضى، موضحة أن يمكن تجهيز ألعاب أو أنشطة لهم بعيدا عن السفرات، أو إعداد طاولة صغيرة بألوان مبهجة لتسلية الأطفال، بما يضمن راحتهم وراحة الأهل.

وعن اللبس المناسب، نصحت الألفي بأن يبتعد الضيوف عن الجينز والاستهانة بالمظهر، مؤكدة أن ما يعرف بـ"سمارت كاجوال" هو الأنسب، مثل بنطلون مع بلوزة أو قميص أنيق، مع ارتداء حذاء مناسب حتى في البيت، مؤكدة أن الاحترام يظهر في المظهر الخارجي مهما كانت المناسبة في المنزل.

وأضافت الألفي أن من المعتاد أن يحضر الضيف هدية بسيطة، مثل حلويات، مع ضرورة التنسيق مع صاحبة البيت لتجنب ازدواجية التحضيرات، كما أكدت أهمية شكر كل المدعوين على هداياهم وحضورهم، سواء شخصيا عند المغادرة أو عبر مكالمة لاحقة.

وبالنسبة للمتزوجات حديثا، أوضحت الألفي أن حضورهن عند أمهات أزواجهن يجب أن يكون مصحوبا بالمساعدة في ترتيب السفرة وتجهيز الطعام حسب العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة أن أعمال التنظيف كالصحون يمكن تأجيلها لما بعد العزومة، مؤكدة أن مشاركة الزوج تكون في حدود إمكانياته، مثل تقديم العصير أو تحضير سلطة بسيطة، بحسب العادات الأسرية.

واختتمت بالإشارة إلى أن هذه التفاصيل الصغيرة—تنظيم الأطفال، اللبس المناسب، تقدير جهود صاحبة البيت، ومشاركة الزوج عند الإمكان—هي ما يميز العزومات الرمضانية الناجحة، ويجعل الجميع يشعر بالراحة والسعادة، معتبرة أن كرم الضيافة الحقيقي يقاس بالذوق والاهتمام بالضيف، لا بكميات الطعام أو الحلويات.

اقرأ أيضا:

أساسية على سفرة رمضان.. 4 أطعمة تعزز صحة البشرة

يدمر القولون.. تناول هذه الأطعمة على السحور يسبب تقرحات المعدة

احذر عدو الكلى الأول.. مكون شائع في طعامك يدمرك دون أن تدري

هل تكسر صيامك على البلح باللبن؟.. هذا ما يحدث لجسمك

تحذير خطير.. مشروب شائع على الإفطار يضر بالكبد والمعدة