بعد زيارتها لمعبر رفح.. 13 معلومة عن النجمة العالمية أنجلينا جولي

استقبلت مصر الممثلة العالمية أنجلينا جولي برفقة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في زيارة رسمية خصصت للاطلاع على آليات دعم وإغاثة قطاع غزة.

وخلال الزيارة، تفقدت جولي معبر رفح البري باعتباره المنفذ الرئيسي لعبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما زارت المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، حيث اطلعت على منظومة تجهيز وتنسيق الإمدادات الإغاثية، بما يضمن وصول الاحتياجات الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

13 معلومة عن الفنانة أنجلينا جولي



وفقا لموقع دلي ميل، أبرز 13 معلومة عن الفنانة أنجلينا جولي بعد زيارتها لغزة.

ولدت أنجلينا جولي في 4 يونيو 1975 بمدينة لوس أنجلوس داخل عائلة فنية، فوالدها هو النجم العالمي جون فويت.

دخلت عالم السينما مبكرا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت في أواخر التسعينيات بعد أدوار جريئة لفتت أنظار النقاد.

حصدت جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Girl, Interrupted، الذي كرسها واحدة من أبرز ممثلات جيلها.

تحولت إلى أيقونة عالمية بعد تجسيدها شخصية "لارا كروفت" في سلسلة Tomb Raider، لتصبح رمزا لأفلام الأكشن النسائية.

صنفت عدة مرات كأعلى ممثلة أجرا في هوليوود، واحتفظت بجاذبيتها التجارية لسنوات طويلة.

لم تكتف بالتمثيل، بل خاضت تجربة الإخراج بأفلام ذات طابع إنساني وحربي أثارت الجدل والنقاش.



ارتبط اسمها بالعمل الإنساني منذ مطلع الألفية، بعد زيارات ميدانية لمناطق نزاع ولاجئين حول العالم.

شغلت منصب سفيرة النوايا الحسنة ثم مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسنوات.

نفذت أكثر من 40 مهمة إنسانية ميدانية في قارات مختلفة، بعضها في مناطق حرب نشطة.

حصلت على تكريمات دولية عدة، أبرزها وسام شرفي بريطاني تقديرا لجهودها الإنسانية.

واجهت في شبابها اضطرابات نفسية حادة، وتحدثت علنا عن معاناتها مع الاكتئاب وإيذاء النفس.

شكل تبنيها لأول طفل نقطة تحول مفصلية في حياتها، إذ وصفت الأمومة بأنها "طوق النجاة".

أنجبت وتبنت ستة أبناء، وحرصت على ربطهم بثقافاتهم الأصلية وتعليمهم خارج القوالب التقليدية.