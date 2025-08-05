عاد بعد 20 عاما.. ظهور أصغر ثعبان في العالم يحير العلماء

كتب: محمود عبده

في إنجاز علمي نادر، أعاد علماء الأحياء اكتشاف ثعبان بربادوس الخيطي "Tetracheilostoma carlae"، أصغر ثعبان معروف في العالم، بعد أن اختفى عن الأنظار لأكثر من 20 عاما.



وجرى العثور عليه تحت صخرة خلال مسح بيئي في مارس الماضي، وسط جزيرة بربادوس، ضمن مشروع لحماية الزواحف المتوطنة، بحسب تقرير نشره موقع IFLScience.



ويبلغ طول الثعبان عند البلوغ نحو 10 سنتيمترات فقط، ويعد من الكائنات الدقيقة التي يصعب رصدها، إلى درجة أن قطعة نقدية قد تبدو ضخمة مقارنة به.



وقد أدرج سابقا ضمن قائمة "الأنواع المفقودة" التي أعدتها منظمة Re:wild، والتي تضم آلاف الأنواع التي لم تشاهد منذ عقود.



ويعقد من مهمة تتبعه التشابه الشديد بينه وبين "ثعبان براهميني الأعمى"، وهو نوع دخيل يشبهه في الشكل، ما يستدعي استخدام عدسة مكبرة وخبرة علمية دقيقة للتمييز بينهما.



وعلى الرغم من إعادة اكتشافه، لا يزال الكثير غير معروف عن هذا الثعبان، مثل بيئته المفضلة أو أعداده، بسبب حجمه الصغير وصعوبة دراسته ميدانيا.



كما أن الخلط بينه وبين الأنواع الأخرى يحد من فرص الإبلاغ الدقيق عن مشاهداته.



والمثير في هذا النوع هو قدرته على العيش داخل أعشاش النمل الأبيض، إذ يفرز مواد كيميائية تخدع النمل وتمنعه من مهاجمته، وهي سمة فريدة في عالم الزواحف.

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