في أقل من طرفة عين.. شاهد كيف يحقن العقرب سمه بسرعة قاتلة

أثار مقطع فيديو متداول عبر وسائل إعلام يمنية تفاعلًا واسعًا بعد أن وثق لحظة خاطفة يُطلق فيها العقرب سمه عبر شوكته القاتلة، في مشهد يُبرز سرعة لا تُرى بالعين المجردة، ليعيد إلى الأذهان وصف العرب القدماء لـ"الشولة" أو "الإبرة" كسلاح فتاك لا يُرى إلا بعد أن يصيب.

تجربة حية تكشف السرعة

الفيديو الذي نشرته صفحة "قناة يمن شباب" على "فيسبوك"، أظهر رجلًا يمسك بعقرب حي ويوجه شوكته نحو طرف إصبعه بعيدًا عن اللحم لإيهامه بأنه جسم بشري.

وفي أقل من جزء من الثانية، قذف العقرب سمه من خلال الإبرة الدقيقة بسرعة مدهشة، في لقطة أبرزت دقة هذا السلاح الطبيعي القاتل.

سلاح دفاعي فائق السرعة

ويعتمد العقرب على هذه الآلية الفريدة لحقن السم كوسيلة دفاع وهجوم في آن واحد، ويشير علماء الأحياء إلى أن سرعة اندفاع السم تجعل من الصعب تفاديه حتى في تجارب المختبرات، وفقا لموقع "ساينس دايركت".

آلية السم وسرعته القاتلة

سم العقرب مركب حيوي معقد يحتوي على عدة سموم بيولوجية تعمل على قنوات الأيونات في الخلايا العصبية والقلبية والكلى وغيرها، مع تأثيرات منشطة على الأعصاب والعضلات

والسموم العصبية هي المكون الأكثر ضررًا، إذ تفتح قنوات الصوديوم بشكل مستمر، ما يسبب نشاطًا عصبيًا زائدًا، وإفرازًا مفرطًا للناقلات العصبية، وقد يصل الأمر إلى فشل في الأعضاء الحيوية في حال لم يُعالج

أعراض الحقن

وبحسب موقع "مايو كلينيك" تشمل أعراض اللدغة العادية ألم حاد وتنميل ووخدر حول موقع الحقن، بالإضافة إلى تورم وطبيعة حارقة، أما في حالات التسمم العصبي فقد تتطور الأعراض سريعًا إلى صعوبة في التنفس واضطراب في ضربات القلب وإفراز مفرط للعاب والعرق وتقيؤ وتشنجات وضعف عضلي وحتى شلل، قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج سريعًا.

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