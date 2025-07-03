"في كل منزل ثعبان".. قرية غريبة يعيش سكانها والأفاعي معا (صور)

كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر الهند بتقاليدها الفريدة، ومن أبرزها قرية شيتبال في ولاية ماهاراشترا.

يتميز سكان هذه القرية بتقليد فريد ومدهش يتمثل في التعايش السلمي مع الثعابين، بما في ذلك الكوبرا السامة، دون أي خوف أو حوادث لدغ مسجلة حتى الآن.

كما يرحب أهل القرية بأي شخص يحب الثعابين لزيارة قريتهم، ويمكن للزوار تقديم الحليب أو البيض للثعابين في أي منزل من منازل القرويين، وفقا لموقعي "news18" و"timesofindia".

"ديفاستانام".. ملاذ الكوبرا في كل منزل

يعتبر سكان شيتبال الثعابين حيوانات أليفة مقدسة، يتجولون بحرية في المنازل والشوارع، ولا يتردد الأهالي في الترحيب بهم. بل يخصص السكان ركنا خاصا في منازلهم يسمى "ديفاستانام" مخصصا لإيواء الثعابين وتقديم الحليب والبيض لها كجزء من طقوس العبادة.

أطفال شيتبال والثعابين.. صداقة بلا خوف

ينشأ أطفال القرية في بيئة آمنة مع هذه الزواحف، يلعبون بها ويأخذونها معهم حتى إلى المدرسة.

تتجول الثعابين بحرية في القرية، ولا يؤذيها أحد من سكانها، في كل عام، وخلال احتفال "ناج بانشامي"، يقوم السكان الهندوس بعبادة الثعابين ويقدمون لها الحليب للحصول على بركاتها.

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