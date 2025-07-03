حادثة طريفة.. أرنب يجبر طائرة على تغيير مسارها في إسطنبول

تسبب أرنب في تعطيل هبوط طائرة ركاب في مطار "صبيحة كوكجن" بمدينة إسطنبول، بعدما ظهر على مدرج الهبوط في اللحظات الأخيرة، ما دفع قائد الطائرة إلى إلغاء الهبوط ومواصلة التحليق لحين معالجة الموقف.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة كانت قادمة من مطار "إركان" في جمهورية شمال قبرص التركية، باتجاه مطار صبيحة الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول، عندما لاحظ الكابتن وجود الأرنب وأبلغ برج المراقبة فورًا.

وطلب برج المراقبة من الطيار تحديد الموقع الدقيق للحيوان على المدرج لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ما أدى إلى تغيير مسار الطائرة مؤقتا قبل أن تعاود الهبوط بعد إزالة العائق، بحسب صحيفة "ذا جارديان".

وانتهت الحادثة من دون أي أضرار أو تأخير كبير، بينما اعتُبرت من أغرب الوقائع الطريفة التي تشهدها حركة الطيران في تركيا مؤخرا.

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