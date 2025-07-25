"كان مجهز نفسه".. أب يتزوج خطيبة ابنه قبل موعد الزفاف

في واقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا في الهند، تزوج رجل خمسيني من خطيبة ابنه المراهق، قبل أيام فقط من موعد زفافها على ابنه، وفر بها إلى العاصمة نيودلهي، بعد أن استولى على مدخرات العائلة ومجوهرات بقيمة تزيد على 200 ألف روبية.

الواقعة حدثت في قرية رامبور بولاية أوتار براديش، حيث فاجأ "شاكيل"، الأب لستة أبناء، عائلته بقرار الهروب مع خطيبة ابنه البالغ من العمر 17 عامًا، رغم أنه هو من أصر في البداية على إتمام الزواج، متجاهلًا اعتراضات زوجته التي كانت ترى أن الفتاة لا تناسب ابنها لصغر سنه والتكاليف الباهظة.

وبحسب صحيفة Times of India، كان الأب مستعدًا للزواج ويزور خطيبة ابنه كثيرًا بحجة التحضير لحفل الزفاف، الأمر الذي أثار شكوك زوجته.

وبعد مواجهته، تعرضت الزوجة لسوء معاملة لفظية وجسدية، قبل أن يكتشف الابن لاحقًا رسائل متبادلة بين والده وخطيبته، ليقرر إلغاء الزفاف فورًا.

لكن الصدمة الكبرى جاءت بعد أيام، حين تواصل شاكيل مع عائلته من نيودلهي ليبلغهم بأنه تزوج الفتاة بالفعل، دون أن يوضح أنه استولى على أموال الأسرة ومجوهراتها، فيما اكتفت الأم بالتعليق بمرارة: "الفتاة التي كانت ستتزوج ابني أصبحت زوجة زوجي".

ورغم أن تصرف الأب يمكن أن يعاقب عليه قانونًا بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أن الشرطة لم تتلقَ أي بلاغ رسمي حتى الآن، ما يمنعها من اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.

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