منها السجائر الإلكترونية.. 5 أشياء "عادية" قد تضعك في ورطة أثناء السفر

كتبت- شيماء مرسي:

بعض الدول لديها قوانين تبدو غريبة أو غير منطقية القوانين، لذا لتجنب أي مواقف محرجة أو عقوبات غير متوقعة قد تفسد عليك رحلتك، يجب عليك دائما البحث جيدا عن قوانين الدولة التي ترغب في زيارتها قبل أن تسافر خارج البلاد.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أغرب 5 أشياء يحظر السفر بها حول العالم، وفقا لموقع "timesofindia".

العلكة.. سنغافورة

يحظر مضغ العلكة بشكل عام في سنغافورة، وذلك للحفاظ على النظافة العامة، ومع ذلك، فمضغ العلكة مسموح به إذا كانت ذات طبيعة علاجية، مثل علكة النيكوتين المخصصة للإقلاع عن التدخين أو الخاصة بـصحة الأسنان.

الملابس المستعملة.. كينيا

تفرض كينيا قيود على استيراد بعض السلع المستعملة، وذلك بهدف حماية الصناعات المحلية.

لذا يحظر إدخال الملابس أو الأحذية المستعملة إلى كينيا إذا كان الغرض من إدخالها هو البيع.

ومع ذلك، يسمح للمسافرين اصطحاب أغراضهم الشخصية المستعملة دون قيود، طالما أنها ليست مخصصة لأغراض تجارية.

السجائر الإلكترونية.. تايلاند

تطبق الحكومة التايلاندية حظرا صارما على السجائر الإلكترونية، وذلك بهدف حماية الصحة العامة.

لذا قد يؤدي حمل السجائر الإلكترونية إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

الأرز.. اليابان

تطبق اليابان قوانين زراعية صارمة جدا بهدف حماية محاصيلها الثمينة من الأمراض والآفات.

ولهذا السبب، لا يسمح للمسافرين بإدخال الأرز إلى اليابان على الإطلاق.

ولتجنب أي غرامات في الجمارك، يجب عليك تجنب حمل أي منتج زراعي عند السفر إلى اليابان.

مكملات سبيرولينا.. البرازيل

إذا كنت تخطط للسفر إلى البرازيل وتحمل معك مكملات غذائية طبيعية مثل السبيرولينا، فمن الضروري أن تكون على دراية بالقيود المفروضة.

حيث تخضع هذه المنتجات لرقابة صارمة من قبل السلطات الصحية البرازيلية، بهدف تنظيم دخولها وضمان سلامتها.

وفي بعض الحالات، قد يطلب منك تقديم أوراق وشهادات رسمية للسماح بدخولها.

وهذا الإجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة والتحقق من جودة ومصدر هذه المنتجات.

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