هل يحمي البخور من الحسد والطاقة السلبية؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء مرسي:

يظن الكثيرون أن البخور يتجاوز مجرد تعطير الأجواء ليصبح سلاحا فعالا يحمي المنازل وأهلها من الحسد والطاقة السلبية، لكن ما مدى صحة هذا الاعتقاد؟، وهل يمكن للبخور أن يكون حاجزا ضد العين الحاسدة؟

في هذا السياق، أوضحت إيمان خير، خبيرة طاقة المكان، أن البخور يؤدي دورا مهما في حماية المنزل من الطاقات السلبية والحسد.

وتابعت في تصريح لـ"مصراوي" أن الحسد هو شكل من أشكال الطاقة السلبية التي تستهدف أفراد الأسرة وممتلكاتهم كالصحة، الجمال، الأموال، والأبناء.

كيف يعمل البخور على طرد الحسد؟

يعمل البخور على تكسير وسحب هذه الطاقات السلبية من البيت، وبالتالي يوفر حماية لأهله.

هناك أنواع معينة من البخور معروفة بقدرتها على تنظيف الطاقة السلبية (الحسد)، ومن أبرزها:

بخور الصندل.

اللافندر.

لبان الدكر.

بخور لجذب طاقة الحماية

وأشارت "خبيرة طاقة المكان" إلى أن يوجد أنواع أخرى من البخور تعمل على جذب طاقة الحماية للمنزل، وتشمل:

المريمية.

ورق الغار.

القرفة.

القرنفل.

عين العفريت.

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